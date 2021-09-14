Общежитие для мигрантов в Сергиевом Посаде закроют по распоряжению Воробьева
Общежитие для мигрантов в Сергиево-Посадском городском округе закроют по требованию местных жителей. Соответствующее поручение главе округа дал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Ранее жители села Бужаниново под Сергиевым Посадом вышли на «народный сход» к общежитию для иностранных рабочих после сообщений об убийстве пожилой местной жительницы. По данным местных СМИ, 65-летнюю женщину изнасиловали и убили, предположительно, мигранты.
«Есть преступления, которые вызывают особенный резонанс своей циничностью, жестокостью и потому что у людей действительно накипело. Общежитие в Бужаниново, рядом с которым произошло это несчастье, будет закрыто сегодня. Если жители настроены против — ему там не место», — говорится в сообщении в Telegram-канале главы региона.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+18 178 / сут.
Умерли
193 тыс.+719 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+12 469 / сут.
- Новый курорт хотят построить в Крыму
- В Норвегии победу на выборах одержали выступающие за сотрудничество с Россией социалисты
- Песков: Путин абсолютно здоров
- Финляндия расширит выдачу виз гражданам России
- Общежитие для мигрантов в Сергиевом Посаде закроют по распоряжению Воробьева
- Путин ушел на самоизоляцию из-за ситуации с COVID-19
- Рахмон и Путин по телефону обсудили ситуацию в Афганистане
- За сутки в России выявили менее 18 тысяч случаев COVID-19
- В Госдуму внесен законопроект об отмене обязательного техосмотра
- Глава Якутии снял режим ЧС из-за лесных пожаров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru