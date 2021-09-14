Общежитие для мигрантов в Сергиевом Посаде закроют по распоряжению Воробьева

Общежитие для мигрантов в Сергиево-Посадском городском округе закроют по требованию местных жителей. Соответствующее поручение главе округа дал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее жители села Бужаниново под Сергиевым Посадом вышли на «народный сход» к общежитию для иностранных рабочих после сообщений об убийстве пожилой местной жительницы. По данным местных СМИ, 65-летнюю женщину изнасиловали и убили, предположительно, мигранты.

«Есть преступления, которые вызывают особенный резонанс своей циничностью, жестокостью и потому что у людей действительно накипело. Общежитие в Бужаниново, рядом с которым произошло это несчастье, будет закрыто сегодня. Если жители настроены против — ему там не место», — говорится в сообщении в Telegram-канале главы региона.

