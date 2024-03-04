Новый учебный корпус появится в столичном районе Куркино в 2025 году

Здание нового учебного корпуса в столичном районе Куркино готово на 30%, рассказал глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, новый четырехэтажный корпус рассчитан на 300 учеников. Его площадь составит порядка шести тысяч квадратных метров. В 2025 году планируется завершить возведение здания. Сейчас строители начали возводить монолитные конструкции четвертого этажа.

Загрутдинов добавил, что в Куркино сейчас строят еще один учебный корпус на 550 учеников. Здание будет разделено на три части: начальная школа на 400 учеников, дошкольное отделение на 150 мест и консультативный психолого-педагогический центр для детей.

