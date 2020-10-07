На портале подмосковного Фонда дольщиков можно узнать о ЖК-долгостроях

Информация о 27 жилых комплексах, которые признаны проблемными в Подмосковье, теперь размещена на портале Фонда защиты прав дольщиков Московской области.

Свои квартиры в более чем 200 домах ждут семь тысяч пострадавших граждан. Раздел «Проекты фонда» будет дополняться новыми проблемными ЖК.

На портале можно будет узнать информацию об объекте, график реализации и механизм восстановления прав на недвижимость. Сведения о каждом объекте планируется размещать согласно дорожной карте после передачи ЖК в подмосковный фонд. Также на сайте представлены все уставные документы фонда и состав наблюдательного совета, указаны и контакты фонда. Информация о встречах с дольщиками, о завершении строительства ЖК будет размещаться в разделе «Новости», передает «Радио1».

В работе у фонда следующие жилые комплексы: «Новокосино-2» в Реутове, «Решетниково» в Клину, «Симферопольский», «Ренесанс» и дом на Серпуховской в Подольске, «Белые Росы» в Котельниках, «Королёв» в Королёве, «Бекасово» в Наро-Фоминске, «Восточный берег», «Единый стандарт» и «Квартал» в Одинцове, «Дом у реки» в Химках, «Малая Истра» в Истре, «Лесная сказка» в Ногинске, «Пушкарь», «Лесной» и «Междуречье» в Пушкине, «Шервудский лес» в Чехове, «Анискино» и «Брюсов парк» в Лосино-Петровском, «Акваполис» и «Митино Дальнее» в Солнечногорске, «Фединская слобода» в Воскресенске, ЖК в Дмитровском микрорайоне в Дмитрове, «Покровский» в Сергиевом Посаде, «Ривер Клаб» в Дубне, «Новая жизнь» в Красноармейске.

Сейчас фонд готовит документы по каждому из жилых комплексов. В четвертом квартале 2020 года их рассмотрит Наблюдательный совет федерального Фонда защиты прав дольщиков, который примет решение либо о завершении строительства, либо о выплате денежных компенсаций. Эти решения также будут размещены на портале регионального фонда.

