На Ленинградской АЭС стартовало строительство нового энергоблока
Новый энергоблок №8 начали строить на Ленинградской атомной электростанции. Об этом сообщил концерн «Росэнергоатом» в Telegram-канале.
«Старт строительства дан», - говорится в сообщении.
Отмечается, что уже прошла заливка «первого бетона» в фундамент здания.
Ленинградская АЭС находится в Ленинградской области, станция - крупнейшая в стране по установленной мощности.
Ранее исполняющий обязанности директора объекта Валерий Жемчугов заявлял, что АЭС увеличит производство изотопов для нужд различных областей российской экономики, в том числе медицины и сельского хозяйства, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru