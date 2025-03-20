На Ленинградской АЭС стартовало строительство нового энергоблока

Новый энергоблок №8 начали строить на Ленинградской атомной электростанции. Об этом сообщил концерн «Росэнергоатом» в Telegram-канале.

«Старт строительства дан», - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже прошла заливка «первого бетона» в фундамент здания.

Ленинградская АЭС находится в Ленинградской области, станция - крупнейшая в стране по установленной мощности.

Ранее исполняющий обязанности директора объекта Валерий Жемчугов заявлял, что АЭС увеличит производство изотопов для нужд различных областей российской экономики, в том числе медицины и сельского хозяйства, напоминает RT.

