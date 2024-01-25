Москва реализует с торгов 72 машино-места в центре города

Москва выставила на торги 72 машино-места на подземной парковке на улице Мельникова (Таганский район, ЦАО). Лоты будут реализованы посредством публичного предложения. Об этом заявил глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

По его словам, площадь лотов составляет от 13,7 до 21,8 квадратного метра. Формат публичного предложения предполагает последовательное понижение первоначальной цены участниками торгов. Прием заявок завершится 29 и 30 января, отметил руководитель департамента.

Паркинг, где находятся реализуемые машино-места, расположен в жилом квартале. Здесь предусмотрен удобный выезд на улицу Симоновский Вал и на Волгоградский проспект. Поблизости расположены шиномонтаж, пункты техобслуживания, мойки и АЗС.

Торги пройдут на электронной торговой площадке «Росэлторг» 8 и 9 февраля. Чтобы принять в них участие, необходимо пройти регистрацию и обзавестись усиленной квалифицированной электронной подписью

