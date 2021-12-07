Московские школьники выступят на Олимпиаде мегаполисов

Школьники из Москвы выступят на VI международной олимпиаде мегаполисов, которая начинается в столице 7 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Как рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в соревновании участвуют ведущие мегаполисы мира, и Москва занимает одно из лидирующих мест среди них.

«Восемь участников московской команды были отобраны на основании достижений на всероссийской и международных олимпиадах. Столичные школьники имеют уникальные возможности проявить свой талант и дойти до олимпиад самого высокого уровня. В этом им помогает, в том числе, обучение в предпрофессиональных классах, например в инженерных или ИТ-классах. Там ребята углубленно изучают профильные предметы, в числе которых физика, химия, математика, информатика, по которым школьники и будут соревноваться в олимпиаде», — сообщила Ракова.

Вице-мэр напомнила, что олимпиада мегаполисов проводится с 2016 года, и ежегодно в ней участвуют медалисты состязаний самого высокого уровня.

Соревнование пройдет в распределенном формате: участники из разных страны будут выполнять задания на местах. Школьники 14-18 лет из крупнейших мировых городов и столиц сразятся в знании математики, информатики, химии и физики. Каждый город будет представлен командой до восьми человек, по двое на одну дисциплину.

Основные туры олимпиады пройдут 7 и 9 декабря. Школьникам предстоит пройти теоретический и практический туры по физике и химии, решать задачи — по математике и информатике. Итоги олимпиады подведут 13 декабря, тогда же состоится онлайн-церемония закрытия соревнования и объявление победителей и призеров.

На международной олимпиаде мегаполисов в прошлом году сборная из Москвы стала одной из лучших в командном зачете.

