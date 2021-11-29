Московские школьники смогут «зачекиниться» в театрах и на выставках с помощью МЭШ

Школьники столицы могут передать сведения о посещении учреждений культуры через мобильное приложение Московской электронной школы (МЭШ). Об этом рассказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, власти столицы активно расширяют возможности МЭШ для удобства школьников.

«В этом году в МЭШ появился сервис, в котором ученики могут собирать свое портфолио с достижениями в олимпиадах, науке, творчестве, спорте. И теперь у ребят будет возможность "зачекиниться" в учреждениях культуры — в музеях, театрах, и эта информация автоматически появится в портфолио. Это даст достаточно подробную картину культурной жизни, и по портфолио будет понятно, какими выставками или театральными постановками интересуется ребенок», — отметила Ракова.

Учащемуся достаточно отметиться в любом столичном музее, театре или кинотеатре при посещении. Сделать это можно через мобильное приложение «Дневник МЭШ», выбрав пункт «Культурные места рядом» в разделе «Ученик».

Кроме того, данные о посещении музеев будут автоматически добавляться в «Портфолио учащегося» при использовании карты «Москвенок».

