МЧС: На Чукотке произошло землетрясение

Землетрясение зафиксировали в Беринговом море неподалеку от села Лаврентия на Чукотке. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

«В 52 километрах юго-восточнее села Лаврентия произошло землетрясение магнитудой 4,2», - указали в ведомстве.

Подземные толчки зарегистрировали на глубине 12 километров.

По данным Единой дежурной диспетчерской службы, землетрясение не ощущалось в населенных пунктах.

Ранее подземные толчки магнитудой 5,5 произошли в 107 км от побережья Камчатки, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: НСН
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