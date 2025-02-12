МЧС: На Чукотке произошло землетрясение
12 февраля 202508:18
Землетрясение зафиксировали в Беринговом море неподалеку от села Лаврентия на Чукотке. Об этом сообщило региональное управление МЧС.
«В 52 километрах юго-восточнее села Лаврентия произошло землетрясение магнитудой 4,2», - указали в ведомстве.
Подземные толчки зарегистрировали на глубине 12 километров.
По данным Единой дежурной диспетчерской службы, землетрясение не ощущалось в населенных пунктах.
Ранее подземные толчки магнитудой 5,5 произошли в 107 км от побережья Камчатки, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru