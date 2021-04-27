Масштабная программа «Парки в лесу» стартует в Подмосковье

Программа «Парки в лесу» стартует в Московской области. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьёв во время ежегодного обращения к жителям региона. Он отметил, что около 50% территории Подмосковья занимают леса и лесопарки.

По оценке главы Подмосковья, они перманентно пользуются большим спросом. Там не убывают гуляющие, отдыхающие, в том числе, семей с детьми. Программа рассчитана на пять лет, за это время предполагается создать и благоустроить полсотни парков, учитывая мнения местного населения.

До конца текущего года работы будут проведены на первых девяти территориях, отмечает «Радио 1». Организация парков начнётся в Липовой роще в Мякинине, Ушмарском лесу в Домодедове, Видновском парке в Ленинском городском округе, парке с лыжероллерной трассой в Можайске и Кузьминском парке в Котельниках.

Как уточнил Воробьёв, в результате в парках появятся пешеходные дорожки, скамейки для отдыха, зоны барбекю, спортивные площадки. При организации таких зон отдыха власти обещают сохранить всю существующую экологическую систему.

