Как нажиться на подтопленцах

Работа по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области провалена, - следует из данных, собранных мониторинговой группой Общероссийского народного фронта. Как пишет «МК», материалы находятся на рассмотрении в администрации президента, о них доложено Владимиру Путину, поскольку целью мониторинга был контроль за исполнением поручений главы государства. Активисты ОНФ записывали на видео интервью с жителями пострадавших районов, из которых выяснились подробности, кажущиеся невероятными при столь пристальном внимании к региону президента страны. Но, похоже, там не боятся ни Бога, ни черта.

О проблемах с выплатами рассказали 90 процентов респондентов опроса, проведенного ОНФ в зоне стихийного бедствия. 74 процента из них нуждаются в помощи с оформлением сертификатов. О проблеме с документами заявили 42% жителей. 68% не получали разъяснений и не знают, где можно получить помощь, восстановить документы и получить консультацию по вопросам реализации жилищных и имущественных прав. Это – лишь малая толика результатов работы ОНФ в Иркутской области.

Но всплыли также и факты, свидетельствующие о том, что на людях, потерявших в наводнении все, что у них было, откровенно наживаются. Так, одна из юридических фирм, как установили активисты ОНФ, только в одном из районов Иркутской области подготовила от имени пострадавших около 200 исковых заявлений. Со слов юриста компании, написание искового заявления стоит пять тысяч рублей, экспертиза - 12 000 и 120 000 рублей фирма берет при получении сертификата на новое жилье. И в качестве вишенки на торте – история поселка Соляная, где смыло грунт с огородов. Его жителям предложено купить землю по четыре тысячи рублей за машину. В объявлении от имени администрации говорится, что оплатить землю можно деньгами, полученными в качестве компенсации за утерю урожая.

С момента июньского наводнения в Иркутской области регион несколько раз посещал президент Путин. Всякий раз ему приходилось указывать на недостатки в организации работ по ликвидации последствий стихийного бедствия. Недавно на одном из совещаний он призвал подходить к работе с людьми, особенно попавшими в беду, «с душой и сердцем». А те, кто так не может, по выражению Владимира Путина, «не туда попали».

Результаты мониторинга ОНФ свидетельствуют не просто о провале работ по устранению последствий наводнения. Люди не просто брошены на произвол судьбы «за полчаса до зимы» - более того, как следует из приведенных историй, они воспринимаются как «дойные коровы» для наживы.

Кстати, что-то давно Иркутскую область не навещал президент…