Гроза с ливнями вновь надвигается на Москву

Гроза с сильным дождём вновь придёт в российскую столицу. При грозе шквалистое усиление ветра прогнозируется до 17 метров секунду, информирует МЧС.

Предупреждение действует до конца дня. Такие погодные явления ожидаются в отдельных районах Москвы. В МЧС напомнили автомобилистам о необходимости снизить скорость движения и увеличить дистанцию в случае непогоды.

Накануне ливень и гроза также обрушились на некоторые районы мегаполиса. Дожди прошли в центре Москвы, на западе, северо-западе и юго-западе. В подмосковных Мытищах был замечен пылевой вихрь, похожий на смерч.

