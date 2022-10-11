Эстакада от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта готова на 70%

Эстакада на московском скоростном диаметре в районе станции МЦК «Нижегородская» построена на 70%, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«Строители ведут работы по устройству и покраске пролетного строения», – сказал Загрутдинов.

Полуторакилометровая эстакада свяжет шоссе Энтузиастов и Рязанский проспект. Движение машин будет осуществляться по пяти полосам в каждом направлении.

На семи километрах МСД возведут 14 эстакад. По словам Загрутдинова, одиннадцать эстакад - съездов позволят беспрепятственно выезжать с основного хода Юго-Восточной хорды на Северо-Восточную в сторону области. Это увеличит пропускную способность Рязанского и Волгоградского проспектов, улиц Нижегородская, Новохохловская и ТТК.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу в 2023 году завершить строительство всех хордовых магистралей.

