Эстакада от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта готова на 70%
Эстакада на московском скоростном диаметре в районе станции МЦК «Нижегородская» построена на 70%, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
«Строители ведут работы по устройству и покраске пролетного строения», – сказал Загрутдинов.
Полуторакилометровая эстакада свяжет шоссе Энтузиастов и Рязанский проспект. Движение машин будет осуществляться по пяти полосам в каждом направлении.
На семи километрах МСД возведут 14 эстакад. По словам Загрутдинова, одиннадцать эстакад - съездов позволят беспрепятственно выезжать с основного хода Юго-Восточной хорды на Северо-Восточную в сторону области. Это увеличит пропускную способность Рязанского и Волгоградского проспектов, улиц Нижегородская, Новохохловская и ТТК.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу в 2023 году завершить строительство всех хордовых магистралей.
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