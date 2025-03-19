Еще на трех участках побережья Анапы зафиксировали выбросы мазута

Выбросы мазута после аварии с танкерами в Керченском проливе зарегистрировали на трех участках побережья Анапы. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.

По данным ведомства, представители Краснодара, которые убирают участок пляжа в поселке Джемете, заявили о небольших фрагментах нефтепродуктов.

«Также мелкие выбросы зафиксировали на участках Выселковского и Кавказского районов – за ними закреплены территории на пляжах Анапы - в районе центра "Премьера" и санатория "Кристалл"», - указывает оперштаб.

На других участках, которые контролируют команды муниципалитетов, выбросов не обнаружено.

Между тем заслуженный врач России Андрей Осипов посоветовал волонтерам, участвующим в уборке мазута, следить за здоровьем, так как при вдыхании паров нефтепродуктов происходит ингаляционное отравление, пишет «Свободная пресса».

