Еще на трех участках побережья Анапы зафиксировали выбросы мазута
Выбросы мазута после аварии с танкерами в Керченском проливе зарегистрировали на трех участках побережья Анапы. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.
По данным ведомства, представители Краснодара, которые убирают участок пляжа в поселке Джемете, заявили о небольших фрагментах нефтепродуктов.
«Также мелкие выбросы зафиксировали на участках Выселковского и Кавказского районов – за ними закреплены территории на пляжах Анапы - в районе центра "Премьера" и санатория "Кристалл"», - указывает оперштаб.
На других участках, которые контролируют команды муниципалитетов, выбросов не обнаружено.
Между тем заслуженный врач России Андрей Осипов посоветовал волонтерам, участвующим в уборке мазута, следить за здоровьем, так как при вдыхании паров нефтепродуктов происходит ингаляционное отравление, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru