Эксперты рассказали, как будет обеспечена чистота тестового онлайн-голосования

Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артём Костырко рассказал о прошедшей в столице процедуре разделения ключа расшифрования для тестирования системы дистанционного электронного голосования, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

По его словам, этот тест нужен для того, чтобы опробовать весь функционал и обнаружить места, требующие доработок. Костырко добавил, что учёта голосов и соблюдения тайны голосования сформированы два ключа: шифрования и расшифрования, которые «обеспечат всю эту процедуру».

Заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Ольга Кириллова, в свою очередь, отметила, что столица готова к тестам системы дистанционного электронного голосования.

«Мы разделили ключ расшифрования на несколько частей... без соединения всех частей ключа вместе на том же самом компьютере, где он был разделен, невозможно его расшифровать и, соответственно, узнать, как проголосовали москвичи», - рассказала она.

Каждая из частей ключа была записана на отдельную закодированную флешку, при этом код знают только хранители ключей, в число которых, кроме Ольги Кирилловой, вошли председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, а также представители политических партий и общественных организаций. Флешки, которые они получили, находятся в сейф-пакетах с защитой от вскрытия.

Ключ расшифрования был разделен на семь частей, а компьютер, на котором его сгенерировали, отключат от интернета и поместят в экранируемый пакет и кейс, после чего отправят на хранение.

Участниками тестового электронного голосовании могут стать все совершеннолетие жители Москвы с полной учетной записью на официальном сайте мэра столицы. В период с 8:00 29 июля и до 20:00 30 июля им предложат ответить на вопросы, которые касаются обязательной вакцинации специалистов, работающих с людьми, а также развития личного и общественного транспорта.

После этого система электронного голосования будет использована во время сентябрьских выборов.

