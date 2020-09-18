Cтопроцентное трудоустройство. Колледжи подготовят к работе в крупных зарубежных компаниях
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил работу учебного центра Bosch, функционирующего на базе Щёлковского колледжа, передаёт корреспондент «Радио 1».
Центр создан в рамках соглашения между правительством Подмосковья и ООО «Роберт Бош», подписанного в 2020 году. За счёт региона отремонтировано помещение. Область также помогла приобрести специализированное оборудование.
«Около половины ребят в Подмосковье после 9-го класса идут в колледжи. Наша задача – оснастить каждый из 49 колледжей в Московской области оборудованием по последнему слову техники, тренажёрами, которые позволяют реально освоить профессию, быть востребованными, Ключевое – это наставник. Мы приглашаем в колледжи опытных руководителей, знающих нюансы профессии, специфику, современные тенденции. И ребята будут выходить отсюда уже во всеоружии. Кроме того, они участвуют в соревнованиях World Skills, выигрывают золотые медали, которые дают признание всей Московской области», – сказал губернатор.
В центре готовят мастеров по ремонту и обслуживанию легковых и грузовых автомобилей, специалистов по диагностике, электрическим и гибридным приводам, электрическим системам автомобиля. Все студенты будут трудоустроены в автоцентры с оборудованием Bosch. В Подмосковье действует 21 соглашение о подготовке кадров, среди стратегических партнёров – «Мерседес», «Хино», «Ростелеком», аэропорты Шереметьево и Домодедово.
Для учёбы в центре Bosch будут набирать по 75 человек в год.
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