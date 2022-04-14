Бочкарев: При благоустройстве парка возле ТПУ «Некрасовка» используется отечественный гранит
Комплексное благоустройство парка «Некрасовка» в составе одноименного транспортно-пересадочного узла (ТПУ) завершается. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«В парке "Некрасовка" общей площадью 4,5 га ведется монтаж уличного освещения, а также малых архитектурных форм - скамеек, беседок, парковых павильонов, амфитеатра. Кроме того, выполняется устройство фонтана. Озеленение и гранитное мощение территории готовы на 70%», — цитирует вице-мэра пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
Как отметил Бочкарев, при благоустройстве используется гранит из одного из крупнейших в России карьера «Возрождение» (Ленинградская область).
По словам гендиректора одного из операторов программы развития сети ТПУ АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, в парке «Некрасовка» высаживают около 14 тысяч многолетних растений, 550 деревьев и более 22 тысяч кустарников. Кроме того, 20 тысяч квадратных метров территории покроют рулонным, почти 8,5 тысяч кв. м — посевным газоном.
Также Кравцов рассказал, что в работе используется гранит Камбулатовский, или «Травники», добытый в Челябинской области.
ТПУ «Некрасовка» объединит открытую в 2019 году одноименную станцию Некрасовской линии метро и маршруты наземного городского транспорта. Ожидается, что пассажиропоток составит до 25 млн человек в год.
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