Андрей Бочкарев: Единый транспортный каркас Москвы будет сформирован до 2024 года

Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что в единый транспортный каркас российской столицы будет включать в себя метро, железные дороги и хордовые магистрали, сообщает пресс-служба московского правительства.

По его словам, формирование каркаса планируется завершить до 2024 года.

«К этому времени будут достроены Большая кольцевая линия метро, открыто движение по маршрутам МЦД-3 и МЦД-4, а также будет запущена система скоростных хордовых магистралей», - уточнил Бочкарев.

Заммэра отметил, что приоритетным направлением на ближайшие годы останется строительство метро и обеспечение 90% москвичей подземкой в шаговой доступности, для чего в ближайшие два года планируется строительство 58 км линий, 24 станций и трёх электродепо.

По словам Бочкарев, важным направлением также является развитие железнодорожного транспорта. Он напомнил, что с начала 2021 года на разных маршрутах МЦД были открыты три платформы, а до конца года планируется достроить ещё восемь остановочных пунктов.

Также заммэра рассказал, что на сегодня в рамках проекта построено 190 км дорог, то есть около 60% от общей протяжённости, и движение будет запущено на всем протяжении системы скоростных магистралей, состоящей из Северо-Западной, Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд, а также Южной рокады.

