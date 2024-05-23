Аэропорт Казани временно закрыли для обеспечения безопасности

Аэропорт Казани имени Габдуллы Тукая приостановил свою деятельность в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом объявило Федеральное агентство воздушного транспорта.

Как уточнили в ведомстве, временные ограничения введены сегодня, 23 мая с 11:30 по московскому времени. Подробности ситуации в Росавиации не привели.

Также пока нет сообщений о возможном времени возобновления работы воздушной гавани столицы Татарстана. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», аэропорт не принимает и не отправляет авиационные рейсы.

