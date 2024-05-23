Аэропорт Казани временно закрыли для обеспечения безопасности
23 мая 202412:28
Аэропорт Казани имени Габдуллы Тукая приостановил свою деятельность в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом объявило Федеральное агентство воздушного транспорта.
Как уточнили в ведомстве, временные ограничения введены сегодня, 23 мая с 11:30 по московскому времени. Подробности ситуации в Росавиации не привели.
Также пока нет сообщений о возможном времени возобновления работы воздушной гавани столицы Татарстана. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», аэропорт не принимает и не отправляет авиационные рейсы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru