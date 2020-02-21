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Масленица здорового человека: Как не отравиться блинами и подготовиться к Великому посту?

21 февраля 2020 14:00
Информация

Начало конференции

14:00

21 февраля 2020

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2

аккредитация журналистов

8 (495) 925 04 49 8 (916) 107 77 34 8 (915) 023 10 49

21.02.2020 состоится пресс-конференция, посвящённая масленице в России

21.02.2020 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Масленица здорового человека: Как не отравиться блинами и подготовиться к Великому посту?»

Ежегодно в России начало весны в преддверии Великого поста отмечается Масленицей. В 2020 году народные гуляния будут проходить с 24 февраля по 1 марта. К этим празднованиям Росконтроль специально провёл исследование традиционных масленичных продуктов, чтобы предупредить потребителей о возможной опасности, которую представляют собой некачественные или фальсифицированные ингредиенты на полках магазинов.

В пресс-центре ИА «НСН» будут представлены итоги исследования и обозначены самые опасные для здоровья продукты.

  • Безопасно ли покупать готовые блины или лучше готовить самостоятельно?
  • Как выбрать качественные ингредиенты для блинов?
  • Какие из блинных начинок наиболее вредные, а какие самые полезные?
  • Как составить сбалансированный рацион на Масленицу и накрыть вкусный и здоровый праздничный стол?
  • Как подготовить организм к великому посту?

Участники пресс-конференции:

  • Сопредседатель Союза Потребителей Росконтроль Александр Борисов;
  • Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва;

Приглашены:

  • Члены Совета Федерации РФ;
  • Депутаты Московской городской думы.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (495) 925 04 49
8 (916) 107 77 34
8 (915) 023 10 49

Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах по итогам пресс-конференции, как организатора пресс-конференции. При использовании видеотрансляции обязательна ссылка на пресс-центр ИА «НСН».

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ТЕГИ:Масленица

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