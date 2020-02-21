21.02.2020 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Масленица здорового человека: Как не отравиться блинами и подготовиться к Великому посту?»

Ежегодно в России начало весны в преддверии Великого поста отмечается Масленицей. В 2020 году народные гуляния будут проходить с 24 февраля по 1 марта. К этим празднованиям Росконтроль специально провёл исследование традиционных масленичных продуктов, чтобы предупредить потребителей о возможной опасности, которую представляют собой некачественные или фальсифицированные ингредиенты на полках магазинов.

В пресс-центре ИА «НСН» будут представлены итоги исследования и обозначены самые опасные для здоровья продукты.

Безопасно ли покупать готовые блины или лучше готовить самостоятельно?

Как выбрать качественные ингредиенты для блинов?

Какие из блинных начинок наиболее вредные, а какие самые полезные?

Как составить сбалансированный рацион на Масленицу и накрыть вкусный и здоровый праздничный стол?

Как подготовить организм к великому посту?

Участники пресс-конференции:

Сопредседатель Союза Потребителей Росконтроль Александр Борисов;

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва;

Приглашены:

Члены Совета Федерации РФ;

Депутаты Московской городской думы.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00



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