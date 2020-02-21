21.02.2020 состоится пресс-конференция, посвящённая масленице в России
21.02.2020 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Масленица здорового человека: Как не отравиться блинами и подготовиться к Великому посту?»
Ежегодно в России начало весны в преддверии Великого поста отмечается Масленицей. В 2020 году народные гуляния будут проходить с 24 февраля по 1 марта. К этим празднованиям Росконтроль специально провёл исследование традиционных масленичных продуктов, чтобы предупредить потребителей о возможной опасности, которую представляют собой некачественные или фальсифицированные ингредиенты на полках магазинов.
В пресс-центре ИА «НСН» будут представлены итоги исследования и обозначены самые опасные для здоровья продукты.
- Безопасно ли покупать готовые блины или лучше готовить самостоятельно?
- Как выбрать качественные ингредиенты для блинов?
- Какие из блинных начинок наиболее вредные, а какие самые полезные?
- Как составить сбалансированный рацион на Масленицу и накрыть вкусный и здоровый праздничный стол?
- Как подготовить организм к великому посту?
Участники пресс-конференции:
- Сопредседатель Союза Потребителей Росконтроль Александр Борисов;
- Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва;
Приглашены:
- Члены Совета Федерации РФ;
- Депутаты Московской городской думы.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 14:00
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