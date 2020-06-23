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Хакеры против онлайн-голосования по поправкам в Конституцию

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Начало конференции

13:00

26 июня 2020

26.06.2020 состоится ОНЛАЙН пресс-конференция, посвящённая безопасности работы сервисов дистанционного электронного голосования

Задай свой вопрос спикерам: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

26.06.2020 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Хакеры против онлайн-голосования по поправкам в Конституцию»

С 25 июня стартует онлайн-голосование по поправкам в Конституцию РФ. Дистанционно проголосовать смогут жители Москвы и Нижегородской области до 20:00 30 июня. Приём заявок на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) завершился 21 июня и всего в двух регионах было подано 1 215 926 заявлений.

  • Подведение итогов первого дня онлайн-голосования.
  • Какой должна быть защита ДЭГ от взлома злоумышленниками?
  • Какие гарантии, что за вас никто не проголосует?
  • Как обеспечить электронную защиту своего компьютера, чтобы сохранить в тайне свой голос?
  • Как система ДЭГ справляется с большим числом желающих проголосовать?

Участники пресс-конференции:

  • Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко.

ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме Online. (аккредитация не ведется)

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)


Фото: mos.ru
ТЕГИ:Герман КлименкоГолосованиеКонституция РФ
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