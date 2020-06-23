26.06.2020 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Хакеры против онлайн-голосования по поправкам в Конституцию»

С 25 июня стартует онлайн-голосование по поправкам в Конституцию РФ. Дистанционно проголосовать смогут жители Москвы и Нижегородской области до 20:00 30 июня. Приём заявок на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) завершился 21 июня и всего в двух регионах было подано 1 215 926 заявлений.

Подведение итогов первого дня онлайн-голосования.

Какой должна быть защита ДЭГ от взлома злоумышленниками?

Какие гарантии, что за вас никто не проголосует?

Как обеспечить электронную защиту своего компьютера, чтобы сохранить в тайне свой голос?

Как система ДЭГ справляется с большим числом желающих проголосовать?

Участники пресс-конференции:

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко.

ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме Online. (аккредитация не ведется)

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)



