Клименко: Журналист Лобков выявил не системную ошибку онлайн-голосования, а частную
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко прокомментировал на пресс-конференции НСН сообщения СМИ о возможности "двойного" голосования.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Хакеры против онлайн-голосования по поправкам в Конституцию».
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко заявил, что ошибки в цифровой работе будут всегда, особенно в начале пути по цифровизации выборов.
«Голосование превратилось в массу вопросов, которые общество, едва начав жить в цифрах, хочет решать быстро, безболезненно и без ошибок. Но цифровой мир он с ошибками, они могут приводить к эмоциональным выбросам и скандалам. Но нужно понимать количество ошибок. Та ошибка, которую выявил журналист, повод ЦИКу задуматься, это системная или частная история? Исходя из того, что я об этом прочитал, это частная история, вряд ли это системная проблема. Такие ошибки будут. Надо вообще сказать спасибо COVID, что мы серьезно продвинулись в сторону электронного голосования», - отметил он.
Ранее журналист и ведущий Павел Лобков заявил, что проголосовал на своем участке и дистанционно с помощью электронного голосования. Этот случай не ставит под сомнение легитимность процесса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Сообщается, что бюллетень Лобкова на участке аннулировали, будет учтен только его электронный голос, урну с его бюллетенем опечатали.
С 25 июня стартовало онлайн-голосование по поправкам в Конституцию РФ. Дистанционно проголосовать смогут жители Москвы и Нижегородской области до 20:00 30 июня.
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