Названы самые опасные угрозы для электронного голосования

«Мы обычно переживаем о мелочах, которые выглядят красиво, мы забываем о серьезных системных проблемах, к которым мы уже отчасти привыкли. По недавним цифрам около 20% компьютеров в стране завирусовано. Помимо этого, все привыкли к постоянным утечкам личных данных. Это большая дыра, гораздо больше, чем остальные проблемы. Читая в заголовках о том, что директор завода заставил всех голосовать, что в наше прозрачное время с трудом возможно, могу ответить, что это ни на что не повлияет. А вот подменить клик, чтобы вместо "да" нажать "нет", это организовать легко. Как с этим бороться, я пока не знаю, но проблема существует», - добавил он.

Ранее в ходе пресс-конференции Герман Клименко, комментируя сообщения СМИ о возможности "двойного" голосования, заявил, что ошибки в цифровой работе будут всегда, особенно в начале пути по цифровизации выборов.