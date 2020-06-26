Названы самые опасные угрозы для электронного голосования
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко рассказал, что завирусованность компьютеров в России равна 20%.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Хакеры против онлайн-голосования по поправкам в Конституцию»
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко заявил, что общество привыкло к регулярным утечкам персональных данных, а это представляет собой серьезную проблему, в том числе, на электронном голосовании.
«Мы обычно переживаем о мелочах, которые выглядят красиво, мы забываем о серьезных системных проблемах, к которым мы уже отчасти привыкли. По недавним цифрам около 20% компьютеров в стране завирусовано. Помимо этого, все привыкли к постоянным утечкам личных данных. Это большая дыра, гораздо больше, чем остальные проблемы. Читая в заголовках о том, что директор завода заставил всех голосовать, что в наше прозрачное время с трудом возможно, могу ответить, что это ни на что не повлияет. А вот подменить клик, чтобы вместо "да" нажать "нет", это организовать легко. Как с этим бороться, я пока не знаю, но проблема существует», - добавил он.
Ранее в ходе пресс-конференции Герман Клименко, комментируя сообщения СМИ о возможности "двойного" голосования, заявил, что ошибки в цифровой работе будут всегда, особенно в начале пути по цифровизации выборов.
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