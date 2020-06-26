Клименко назвал стоимость хакерской атаки на сайт ЦИК

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко заявил, что DDOS-атаки обычно исходят с зарубежных серверов и стоят до 400 долларов за час.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Хакеры против онлайн-голосования по поправкам в Конституцию»

В пятницу, 26 июня, сайт Центральной избирательной комиссии России подвергся DDOS-атаке. Об этом сообщили в Telegram-канале Центризбиркома.

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко заявил, что DDOS-атаки неэффективны против крупных сайтов.

Названы самые опасные угрозы для электронного голосования

«У нас очень хорошие границы физические, но нет границ виртуальных. Безусловно, проведение DDOS-атак стоит очень дешево. Заплатили 100-400 долларов в час, и вот десятки тысяч завирусованных компьютеров одновременно к вам обращаются. ЦИК должен загородиться от зарубежных серверов, в основном оттуда чаще всего исходят атаки. Сам факт понятен, это вполне ожидаемо. Все популярные сайты всегда находятся под хакерскими атаками. Это ходят роботы и проверяют ваше программное обеспечение. И сайт Яндекса, и Фейсбука, и сайт Кремля. Это дешево, это доступно шутникам и злоумышленникам. Стоит это копейки. Но наши телеком-операторы вполне могут с этим справляться. Они предупреждают об атаках, которые в конечном итоге не вызывают серьезных последствий», - заявил он.

Ранее зампредседателя ЦИК Николай Булаев рассказал, что во время атаки на сайт приходило по 240 тысяч запросов в секунду. Портал, однако, продолжал работать в полном режиме.

В России 25 июня стартовало голосование по поправкам в Конституцию РФ. Оно продлится до 1 июля включительно.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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