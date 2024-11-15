15.11.2024 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Больше 40%. Как повышение ипотечной ставки скажется на рынке недвижимости»
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Средняя ставка по рыночным жилищным кредитам выросла до 25,5% годовых, а полная стоимость ипотеки в некоторых банках превышает 40%. Эксперты говорят, что несмотря на заградительно высокий уровень, ставки выдачи могут оказаться еще выше, в некоторых банках - чуть ли не вдвое. Напомним также, что Госдума одобрила закон, расширяющий полномочия Банка России в регулировании условий ипотечного кредитования.
С 1 января 2025 года Банку России будет предоставлено право рекомендовать банкам выдачу ипотеки на срок не более 30 лет и на сумму, не превышающую 80% от справедливой стоимости жилья. На данный момент ограничения на долговую нагрузку россиян применяются только к потребительским кредитам, но ипотека, по мнению депутатов, несет серьезные финансовые риски.
Участники пресс-конференции:
- Зампред комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов;
- Член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Константин Крохин;
- Член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.
В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:
- Какие реальные цены на недвижимость сегодня?
- Как изменился рынок аренды жилья?
- Что стоит успеть собственнику недвижимости до конца 2024 года?
- Какова ситуация со спросом на новостройки и на вторичное жилье?
- Какие риски при покупке жилья сегодня?
- Какие проблемы при приобретении недвижимости сегодня возникают чаще всего?
- На какую недвижимость сегодня наибольший спрос?
- Как изменились условия льготной ипотеки?
- Приведут ли высокие ипотечные ставки к массовому банкротству застройщиков?
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 14:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8