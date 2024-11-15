15.11.2024 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Больше 40%. Как повышение ипотечной ставки скажется на рынке недвижимости»

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Средняя ставка по рыночным жилищным кредитам выросла до 25,5% годовых, а полная стоимость ипотеки в некоторых банках превышает 40%. Эксперты говорят, что несмотря на заградительно высокий уровень, ставки выдачи могут оказаться еще выше, в некоторых банках - чуть ли не вдвое. Напомним также, что Госдума одобрила закон, расширяющий полномочия Банка России в регулировании условий ипотечного кредитования.

С 1 января 2025 года Банку России будет предоставлено право рекомендовать банкам выдачу ипотеки на срок не более 30 лет и на сумму, не превышающую 80% от справедливой стоимости жилья. На данный момент ограничения на долговую нагрузку россиян применяются только к потребительским кредитам, но ипотека, по мнению депутатов, несет серьезные финансовые риски.



Участники пресс-конференции:

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов;

Член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Константин Крохин;

Член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Какие реальные цены на недвижимость сегодня?

Как изменился рынок аренды жилья?

Что стоит успеть собственнику недвижимости до конца 2024 года?

Какова ситуация со спросом на новостройки и на вторичное жилье?

Какие риски при покупке жилья сегодня?

Какие проблемы при приобретении недвижимости сегодня возникают чаще всего?

На какую недвижимость сегодня наибольший спрос?

Как изменились условия льготной ипотеки?

Приведут ли высокие ипотечные ставки к массовому банкротству застройщиков?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

