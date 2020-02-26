27.02.2020 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Антирекорд по алиментам: Кто погасит многомиллиардные долги перед брошенными детьми?»

Сумма алиментных долгов россиян по итогам прошлого года составила более 150 млрд рублей и оказалась рекордной. За семь лет долги по алиментам выросли в восемь раз. Под контролем Федеральной службы судебных приставов находится более 800 тысяч должников, средняя сумма долга которых составляет 189 тысяч рублей. По оценкам экспертов сегодня в России получают алименты около 2 млн детей, при этом средние ежемесячные выплаты на ребёнка составляют всего 7500 тысяч рублей. Существуют разные версии того, какие причины привели к такой ситуации: от плохой работы механизмов взыскания алиментов, до низких зарплат людей, вынужденных их платить.

Однако сегодня наметились и позитивные тенденции в этом направлении. Так, недавно в России был создан первый алиментный фонд, оказывающий материальную помощь одиноким матерям, не состоящим в браке. А общественники уже давно просят государство о финансовой поддержке для детей, оставшихся без алиментов.



В ходе пресс-конференции, её участники расскажут о мерах поддержки одиноких родителей и детей, оставленных без алиментов.



Участники пресс-конференции:

Член комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Евгений Фёдоров;

Глава комитета по охране матери и ребенка Евразийской организации экономического содружества, эксперт ОНФ Татьяна Буцкая;

Основатель Алиментного фонда, правозащитница, юрист Екатерина Гордон;

Со-основатель общественного движения «Международный отцовский комитет» Андрей Голицын.





Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 15:00

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