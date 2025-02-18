Зурабишвили закидали яйцами в Тбилиси
18 февраля 202510:48
Бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили забросали сырыми яйцами в аэропорту Тбилиси. Об этом сообщила телекомпания «ТВ Пирвели».
Инцидент произошел по возвращении политика в страну из Мюнхена.
«Зурабишвили... стала мишенью зондеров, когда она возвращалась с Мюнхенской конференции», - отмечает СМИ.
Накануне экс-премьера Грузии Георгия Гахарию, прилетевшего в Тбилиси с Мюнхенской конференции, закидали яйцами в аэропорту, напоминает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru