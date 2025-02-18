Зурабишвили закидали яйцами в Тбилиси

Бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили забросали сырыми яйцами в аэропорту Тбилиси. Об этом сообщила телекомпания «ТВ Пирвели».

Инцидент произошел по возвращении политика в страну из Мюнхена.

«Зурабишвили... стала мишенью зондеров, когда она возвращалась с Мюнхенской конференции», - отмечает СМИ.

Накануне экс-премьера Грузии Георгия Гахарию, прилетевшего в Тбилиси с Мюнхенской конференции, закидали яйцами в аэропорту, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: ТАСС / Александр Патрин
ТЕГИ:Грузия

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