Жителей Херсонской области эвакуируют на левый берег Днепра
Жителей правобережной части Херсонской области эвакуируют на левый берег Днепра в связи с угрозой затопления. Об этом сообщает РИА Новости.
Причиной является возможная атака украинских военных по Каховской гидроэлектростанции.
Установленные российской стороны власти в регионе назвали это решение тяжелым, но верным. Таким образом, эвакуируют жителей Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов.
Военная операция РФ ведется на территории Украины уже более семи месяцев. Херсонская область по итогам референдумов, проведенных российскими властями, присоединилась к РФ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+9 474 / сут.
Умерли
389 тыс.+91 / сут.
Выздоровели
20,6 млн+20 252 / сут.
- СМИ: в Словакии начались учения НАТО с участием украинских военных
- Жителей Херсонской области эвакуируют на левый берег Днепра
- Суровикин назвал напряженной обстановку в зоне проведения СВО
- В США два человека погибли при крушении легкомоторного самолета
- Стрелявший на Красной площади получил пять лет колонии
- Генсек НАТО оценил риски применения ядерного оружия на Украине
- Глава Еврокомиссии: ЕС сможет сэкономить 50 млрд кубометров газа в этом году
- Netflix отложил премьеру документального фильма о принце Гарри и Меган Маркл
- Лавров: России нет смысла сохранять дипломатическое присутствие на Западе
- В результате обстрелов в Курской и Брянской областях пострадали жилые дома
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru