Жителей Херсонской области эвакуируют на левый берег Днепра

Жителей правобережной части Херсонской области эвакуируют на левый берег Днепра в связи с угрозой затопления. Об этом сообщает РИА Новости.

Причиной является возможная атака украинских военных по Каховской гидроэлектростанции.

Установленные российской стороны власти в регионе назвали это решение тяжелым, но верным. Таким образом, эвакуируют жителей Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов.

Военная операция РФ ведется на территории Украины уже более семи месяцев. Херсонская область по итогам референдумов, проведенных российскими властями, присоединилась к РФ.