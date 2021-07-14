Жириновский вступился за МИД РФ в ситуации с талибами

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своём Telegram-канале заявил, что запрещённое в России радикальное движение «Талибан» является реальной политической силой.

По словам политика, МИД России занял абсолютно верную позицию по вопросу о встрече в Москве с представителями движения, а критики российского министерства «ни черта не понимают во внешней политике».

«Талибы - это реальная политическая сила, они сумеют подчинить себе всю страну и в итоге будут долго-долго управлять Афганистаном», - подчеркнул депутат, напомнив при этом, что предсказывал подобное развитие событий «ещё четверть века назад».

Жириновский добавил, что движение «Талибан» поддерживает абсолютное большинство афганцев, и следует признавать то правительство, которое реально находится у власти.

Ранее представитель политофиса «Талибана» в Дохе Сухейль Шахин заявил, что обратился к российским властям с просьбой исключить движение из санкционного списка, сообщает RT.