Жириновский объяснил фото с Дегтярёвым в бане

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал сделанную несколько лет назад фотографию, на которой он запечатлён в бане с нынешним врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым.

Политик заявил, что таким образом они «как бы рекламируют культуру русской бани» и стремятся быть ближе к народу.

«То есть всё, что делают люди, любой кандидат должен быть с ними», - сказал Жириновский радиостанции «Говорит Москва». Он подчеркнул, что губернаторы от ЛДПР именно этим выделяются среди остальных, стараясь не читать по бумажке и не «мямлить с трибуны».

Сегодня Дегтярёв перед камерами подтянулся на турнике в школьном спортзале, будучи в рубашке, галстуке и защитной маске.

