Зеленский: военные на «Азовстали» получили санкцию от ВС РФ на сдачу обороны
20 мая 202222:12
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные, сдавшиеся в плен российским военным, получили на это санкцию командования Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС.
Лидер Украины также отметил, что военные имеют полное право «выйти и сберечь свою жизнь».
Ранее в пятницу глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что операция в Мариуполе завершена и территория завода «Азовсталь» полностью освобождена. Бои за территорию завода велись с 21 апреля.
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20 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru