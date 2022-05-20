Зеленский: военные на «Азовстали» получили санкцию от ВС РФ на сдачу обороны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные, сдавшиеся в плен российским военным, получили на это санкцию командования Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС.

СМИ: Командир «Азова» Денис Прокопенко сдался в плен

Лидер Украины также отметил, что военные имеют полное право «выйти и сберечь свою жизнь».

Ранее в пятницу глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что операция в Мариуполе завершена и территория завода «Азовсталь» полностью освобождена. Бои за территорию завода велись с 21 апреля.

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ФОТО: president.gov.ua
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