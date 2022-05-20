Зеленский: военные на «Азовстали» получили санкцию от ВС РФ на сдачу обороны

Лидер Украины также отметил, что военные имеют полное право «выйти и сберечь свою жизнь».

Ранее в пятницу глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что операция в Мариуполе завершена и территория завода «Азовсталь» полностью освобождена. Бои за территорию завода велись с 21 апреля.