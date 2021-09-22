Зеленский призвал американских бизнесменов инвестировать в Украину
Президент Украины Владимир Зеленский призвал американских представителей бизнеса инвестировать в страну. Об этом сообщает пресс-служба офиса украинского лидера.
Накануне глава государства провел в Нью-Йорке встречу с представителями бизнеса и потенциальными инвесторами
«Поддержка партнеров и союзников, прежде всего США, для нас крайне важна», — подчеркнул Зеленский.
Президент отметил, что Украина проводит масштабные трансформации с целью внедрить европейские и евро-атлантические стандарты.
Зеленский назвал развитие экономического и инвестиционного взаимодействия одним из приоритетов развития стратегического партнерства между Украиной и США, пишет RT.
Кроме того, украинский президент сообщил, что власти разработали амбициозный план изменений в государстве, и призвал партнеров «присоединиться к реализации этого плана», отметив, что их поддержка позволит «осуществить трансформацию в короткие сроки».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,3 млн+19 179 / сут.
Умерли
200 тыс.+812 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+15 437 / сут.
- Ангелу Меркель освистали на предвыборном митинге в Германии
- Подростка задержали в Москве по подозрению в убийстве родителей
- Прилепин готов возглавить фракцию «Справедливой России» в Госдуме
- Зеленский призвал американских бизнесменов инвестировать в Украину
- В США умер актёр из сериала «Секс в большом городе» Уилли Гарсон
- Новый дорожный знак для беспилотных авто появится в России в 2025 году
- Гандболистов юношеской сборной России заподозрили в ставках на свои матчи
- На Украине заявили о готовности к консультациям по «Северному потоку-2»
- В России появится умный автомат для прицеливания и сопровождения цели
- В Госдепе потребовали увеличить поставки российского газа через Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru