Зеленский призвал американских бизнесменов инвестировать в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский призвал американских представителей бизнеса инвестировать в страну. Об этом сообщает пресс-служба офиса украинского лидера.

Накануне глава государства провел в Нью-Йорке встречу с представителями бизнеса и потенциальными инвесторами

«Поддержка партнеров и союзников, прежде всего США, для нас крайне важна», — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что Украина проводит масштабные трансформации с целью внедрить европейские и евро-атлантические стандарты.

Зеленский назвал развитие экономического и инвестиционного взаимодействия одним из приоритетов развития стратегического партнерства между Украиной и США, пишет RT.

Кроме того, украинский президент сообщил, что власти разработали амбициозный план изменений в государстве, и призвал партнеров «присоединиться к реализации этого плана», отметив, что их поддержка позволит «осуществить трансформацию в короткие сроки».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:СШАУкраинаВладимир Зеленский
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