Зеленский предложил назначить пожизненную стипендию своему отцу

Президент Украины Владимир Зеленский внёс на рассмотрение правительства страны проект указа о присвоении пожизненной стипендии пяти деятелям сферы образования, достигшим 70-летнего возраста. В их числе был упомянут отец главы государства.

Как пишет «Страна.ua», кабмин снял этот вопрос с повестки.

Отец президента Александра Зеленский – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой информатики и информационных технологий в Криворожском экономическом институте (филиал КНЭУ им. Вадима Гетьмана). В этом году ему исполнится 73 года.

Украинские СМИ отмечают, что размер пожизненной стипендии для выдающихся деятелей образования составляет 1,5 прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность. Это 2568 гривен, или 6861 российский рубль по нынешнему курсу.

