Захарова заявила, что бить журналистов по голове «не по-братски»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о «непропорциональных действиях» белорусских силовиков, комментируя массовые задержания и избиения российских журналистов в Минске.

Рaнее глaвный редaктор Daily Storm Aленa Сивковa сообщилa, что журнaлистов издaния Aнтонa Стaрковa и Дмитрия Лaсенко избили в Минске при зaдержaнии. Онa тaкже отметилa, что вместе с ними пострaдaл и Мaксим Солопов из «Медузы», которому «достaлось горaздо больше». Тaкже был зaдержaн известный российский военный корреспондент Семен Пегов. Судя по имеющемуся в сети видео, Пегов во время задержания был без сознaния, его телефон до сих пор недоступен.

«Да, журналисты обязаны работать, уважая законы страны пребывания. И наличие разрешительного документа - обязательное условия их легальной деятельности. Но многие из них добросовестно запросили аккредитацию заранее, по всем правилам. Её им не дали, зато сейчас дали дубинками по голове», - написала Захарова в своем Facebook.

По ее словам, «это не по-братски».

Захарова подчеркнула также, что наличие аккредитации у любых журналистов - обязательное условие для их легальной деятельности, отмечает Ura.ru. Также, по её слова, сотрудники СМИ должны уважать законы страны, в которой работают.

Ранее в Белоруссии задержали 33 россиян, которых Минск считает «боевиками ЧВК». Москва неоднократно опровергала эти обвинения. По данным российской стороны, речь идет о простых охранниках, направлявшихся транзитом через Минск в Стамбул. Власти Украины в свою очередь требуют экстрадиции задержанных, так как считают, что они воевали на стороне ополчения в Донбассе.

