Захарова раскритиковала СМИ, исказившие слова Лаврова о мирном договоре с Японией

В МИД РФ разъяснили слова главы внешнеполитического ведомства по поводу дальнейшей судьбы процесса заключения мирного договора с Японией. Официальный представитель МИДа Мария Захарова опубликовала заявление дипломатов, сопроводив его собственным комментарием в Facebook.

«Как всегда: два слова услышали, третье дописали - и так сойдёт. Эх», — написала Захарова.

Далее следует пояснение, в котором в ведомстве возмутились сообщениями некоторых СМИ, которые трактовали слова Лаврова как «условия передачи островов Японии».

«Обращаем внимание на то, что любые спекуляции в духе “Сергей Лавров озвучил условия передачи островов Японии” недопустимы и являются дезинформацией», — заявили в МИДе.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не считает тупиковой ситуацию с подписанием мирного договора между Россией и Японией. Однако, по его словам, это возможно только после признания Токио итогов Второй мировой войны.

С середины прошлого века Москва и Токио пытаются достичь подписания мирного договора по итогам Второй мировой войны, но основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курил. Курильские острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, Япония оспаривает принадлежность четырех южных островов – Шикотана, Итурупа, Кунашира и группы Хабомаи, которые в империи считают своими «северными территориями». МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению.

