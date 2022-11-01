Захарова посоветовала Бербок купить учебник истории

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что министру иностранных дел Германии Анналене Бербок необходимо купить карту и учебник по истории после высказываний о России и Китае. Об этом Захарова написала в своем Telegram-канале.

По словам представителя МИД, Бербок необходимо разобраться в геополитике.

Накануне Бербок, находясь с рабочим визитом в Центральной Азии, призвала не допустить беспрепятственного усиления позиций Москвы и Пекина в этом регионе.

Ранее министр иностранных дел Германии также заявила, что Европе следует отказаться от «безопасности с Россией» и выбрать безопасность «от РФ», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КитайГерманияМария Захарова
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