Захарова посоветовала Бербок купить учебник истории

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что министру иностранных дел Германии Анналене Бербок необходимо купить карту и учебник по истории после высказываний о России и Китае. Об этом Захарова написала в своем Telegram-канале.

По словам представителя МИД, Бербок необходимо разобраться в геополитике.

Накануне Бербок, находясь с рабочим визитом в Центральной Азии, призвала не допустить беспрепятственного усиления позиций Москвы и Пекина в этом регионе.

Ранее министр иностранных дел Германии также заявила, что Европе следует отказаться от «безопасности с Россией» и выбрать безопасность «от РФ», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

