Захарова посоветовала Бербок купить учебник истории
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что министру иностранных дел Германии Анналене Бербок необходимо купить карту и учебник по истории после высказываний о России и Китае. Об этом Захарова написала в своем Telegram-канале.
По словам представителя МИД, Бербок необходимо разобраться в геополитике.
Накануне Бербок, находясь с рабочим визитом в Центральной Азии, призвала не допустить беспрепятственного усиления позиций Москвы и Пекина в этом регионе.
Ранее министр иностранных дел Германии также заявила, что Европе следует отказаться от «безопасности с Россией» и выбрать безопасность «от РФ», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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