«Яблоко» обвинило Евгения Ройзмана во лжи об участии в думских выборах
Евгений Ройзман не вел переговоров с партией «Яблоко» о своем выдвижении в качестве кандидата на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года. Поэтому в партии удивлены его заявлением об отказе баллотироваться от «Яблока» из-за слов председателя Григория Явлинского об оппозиционере Алексее Навальном. Об этом пишет URA.RU.
Ранее Ройзман заявил, что принял решение не выдвигаться в Госдуму от «Яблока». Он добавил, что после слов Григория Явлинского даже гипотетическое выдвижение от возглавляемой им партии будет невозможным.
Явлинский опубликовал после прошедшего 31 января митинга в поддержку Навального колонку, в которой раскритиковал политику оппозиционера и подчеркнул, что массовая поддержка Навального приведет страну к фашизму. Позже некоторые представители партии сообщили, что не разделяют позицию председателя. По мнению молодежной фракции «Яблока» в Новосибирске, высказывания Явлинского наносят партии политический ущерб.
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