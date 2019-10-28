Воробьёв отчитался перед Путиным о развитии Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался перед Владимиром Путиным в ходе рабочей встречи с президентом об экономическом развитии региона. Среди приоритетов своей деятельности глава Подмосковья назвал создание рабочих мест, а также привлечение инвестиций.

Как сообщает сайт «Подмосковье Сегодня», по оценке Воробьёва бюджет текущего года прибавил 8%. При этом губернатор признал, что область нуждается в большем приросте.

Андрей Воробьёв также поведал о появлении в области новых медицинских и образовательных центров. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» должны быть построены две детские медицинские клиники в Красногорске и Балашихе. Проектирование одной из них уже завершено, по другой начинается экспертиза проекта.

Кроме того, по словам губернатора, в Подмосковье работают над созданием образовательных центров по типу «Сириуса» в Сочи – такие учебные заведения появятся на базе Физтеха в Долгопрудном и гимназии Примакова. Одарённые талантом дети смогут обучаться там бесплатно. В Московской области также воплощаются в жизнь программы по поддержке предпринимателей.

