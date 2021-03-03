«Вмешательство в дела страны». Песков раскритиковал новые санкции против граждан РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что профильные ведомства представят руководству страны проект ответных мер на новые санкции ЕС и США против РФ.
По его словам, в Кремле считают новые рестрикции против граждан России неприемлемыми ограничениями и вмешательством в дела страны.
Новые санкции ЕС и США против России существенно вредят и так находящимся в плачевном состоянии отношениям, добавил представитель Кремля.
Песков отметил, что, несмотря на новые санкции, Москва не собирается прерывать контакты с Брюсселем и Вашингтоном по линии правоохранительных.
Ранее Евросоюз и Министерства финансов США из-за ситуации с Алексеем Навальным ввели санкции в отношении генпрокурора Игоря Краснова, главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, руководителя ФСИН Александра Калашникова и главы Росгвардии Виктора Золотова, сообщает RT.
В чёрный список также попали глава ФСБ Александр Бортников, первый замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, а также начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин.
Кроме того, США ввело ограничения в отношении Государственного НИИ органической химии и технологии (ФГУП «ГосНИИОХТ»), а также ФГБУ «27 Научный центр» и 33-го Центрального научно-исследовательского испытательного института Минобороны.
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