Власти ЮАР заявили, что не готовы временно размещать беженцев из Афганистана
Власти Южно-Африканской Республики отказались размещать на своей территории беженцев из Афганистана, которых затем планировали отправить в третью страну. Соответствующее сообщение размещено на сайте МИД ЮАР.
В настоящий момент беженцы, о которых шла речь, находятся в Пакистане. "Правительство ЮАР, к сожалению, не может удовлетворить эту просьбу", - отмечается в сообщении. По данным МИД, в стране в настоящий момент уже проживает значительное количество беженцев. Все они обеспечены господдержкой и бесплатным медобслуживанием.
Запрещенное в РФ движение "Талибан" 15 августа взяло под контроль столицу Афганистана. 16 августа боевики заявили, что война в Афганистане окончена.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru