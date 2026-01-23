Власти Грузии предотвратили пять попыток революции

Власти Грузии за последние годы предотвратили пять попыток революции. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе в интервью грузинской телекомпании «Имеди».

«Главное, за что мы несем ответственность, это мир в стране. У нас и здесь большой прогресс... за 4 года в стране было 5 попыток революции, и здесь нам удалось привнести мир в нашу политическую жизнь», - указал политик.

Он подчеркнул, что грузинские власти ответственны за экономическое развитие, для которого необходимы мир и спокойствие. Грузия занимает первое место в Европе по темпам пятилетнего экономического роста, его среднегодовой показатель составил 9,3%.

Ранее Генпрокуратура Грузии начала уголовное преследование восьми оппозиционных политиков за преступления против государства - саботаж, помощь иностранному государству во вражеской деятельности, финансирование деятельности против конституционного строя и основ безопасности, призывы к насильственной смене конституционного строя или власти, пишет «Свободная пресса».

