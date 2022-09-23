Венгрия продолжит выдавать шенгенские визы россиянам

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна продолжит выдавать россиянам шенгенские визы. Об этом сообщает ТАСС.

Сийярто также отметил, что Венгрия не станет поддерживать санкции ЕС против РФ в энергетике и ядерной сфере.

Евросоюз в сентябре приостановил упрощенный визовый режим с Россией. При этом страны Прибалтики, а также Польша запретили въезд для граждан РФ, имеющих шенгенские визы.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш позднее заявил, что визовые ограничения, введенные для россиян в Европе — «не очень хорошая идея», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

