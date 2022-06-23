В США вновь заявили, что не будут отправлять войска на Украину

Власти США вновь заявили, что не намерены отправлять войска на территорию Украины, даже в случае затягивания боевых действий. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Белого дома Джон Кирби отметил, что никто не знает наверняка, сколько продлятся военные действия. Однако, по его словам, США будут только помогать Украине защищать себя без прямого участия.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

