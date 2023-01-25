В российском МИД заявили о выборе Германией эскалации конфликта с Россией
ФРГ выбрала эскалацию конфликта с Россией. Об этом заявил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на своей странице в Twitter.
По словам дипломата, нынешнее немецкое правительство поддерживает крупную эскалацию прокси-войны, проводимой Североатлантическим альянсом на территории Украины против России.
Полянский также заявил, что поставки Leopard 2 в Киев ассоциируются в России с борьбой с фашистскими захватчиками, в ходе которой СССР потерял 27 млн человек.
Ранее сопредседатель правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила, что поставка Киеву танков Leopard 2 производства Германии усилит эскалацию. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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