В МИД РФ изучают решение Судана о пересмотре соглашения по морской базе
МИД РФ изучает заявление властей Судана о планах пересмотреть соглашение с Москвой о военной базе на Красном море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы министерства Михаила Богданова.
Богданов рассказал об этом журналистам в ходе Петербургского международного экономического форума, который начал свою работу ранее в среду. Судан объявил о пересмотре соглашения после того, как США в середине мая убрали страну из числа государств-пособников терроризма.
Агентство отмечает, что посол по особым поручениям МИД Константин Шувалов уверен в ограниченности военно-морского присутствия российских сил в Судане. По его словам, в восточноафриканском регионе находятся военные силы и корабли многих других стран.
Заявление о пересмотре договоренности о создании пункта ВМФ России в Судане может быть связано с давлением Соединенных Штатов, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин.
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