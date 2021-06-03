В МИД РФ изучают решение Судана о пересмотре соглашения по морской базе

МИД РФ изучает заявление властей Судана о планах пересмотреть соглашение с Москвой о военной базе на Красном море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы министерства Михаила Богданова.

Богданов рассказал об этом журналистам в ходе Петербургского международного экономического форума, который начал свою работу ранее в среду. Судан объявил о пересмотре соглашения после того, как США в середине мая убрали страну из числа государств-пособников терроризма.

Агентство отмечает, что посол по особым поручениям МИД Константин Шувалов уверен в ограниченности военно-морского присутствия российских сил в Судане. По его словам, в восточноафриканском регионе находятся военные силы и корабли многих других стран.

Заявление о пересмотре договоренности о создании пункта ВМФ России в Судане может быть связано с давлением Соединенных Штатов, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин.

