В Крыму предупредили о последствиях для участников «Крымской платформы»

Идея «деоккупации» Крыма «ударит бумерангом» по инициаторам и участникам саммита «Крымская платформа». Об этом заявил вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

«История показывает, что жертвами подобных авантюр становятся прежде всего их авторы», — подчеркнул Мурадов в беседе с РИА Новости.

Как отметил постпред Крыма, инициатива является попыткой создать очередную конфликтную ситуацию вокруг полуострова руками националистов с привлечением стран НАТО.

Мурадов считает, что «Крымская платформа» путем посягательства на территориальную целостность РФ демонстрирует намерение противников Москвы «продолжать опасную линию демонтажа» позитивных аспектов, сохранившихся в международных отношениях.

«Это ящик Пандоры, и те, кто его бездумно открывает, накликают беду на голову своих собственных государств, многие из которых полны межнациональных и межконфессиональных противоречий, угрожающих их единству и внутреннему спокойствию», — заключил постпред.

Саммит «Украинская платформа» пройдет в Киеве 23 августа, напоминают Известия. Планируется, что на форуме обсудят «возврат» Крыма в состав Украины, пишет Газета.ру.

