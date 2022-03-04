В Канаде задержан частный самолет с россиянами
3 марта 202223:42
Частный самолет с российскими гражданами на борту был задержан в арктической части Канады. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минтранса страны Омара Алгабра.
Отмечается, что задержание произошло в аэропорту Йеллоунайфа. Чиновник не уточнил число людей на борту, однако отметил, что это связано с санкциями против РФ из-за ее вторжения на Украину.
Ранее 27 февраля Канада закрыла воздушное пространство для полетов российской авиации.
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3 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru