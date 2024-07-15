В Иране возобновило деятельность посольство Азербайджана
15 июля 202410:55
Посольство Азербайджана в Иране возобновило свою деятельность. Об этом сообщили в пресс-службе МИД республики.
Диппредставительство приостановило работу после вооруженного нападения в январе прошлого года, напоминает RT.
«В результате переговоров, проведенных между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран, с 15 июля... посольство Азербайджана в Иране возобновило свою деятельность по новому адресу», — указали в МИД.
Отмечается, что в Иран вернулись посол и нынешний персонал диппредставительства.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru