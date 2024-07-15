В Иране возобновило деятельность посольство Азербайджана

Посольство Азербайджана в Иране возобновило свою деятельность. Об этом сообщили в пресс-службе МИД республики.

Диппредставительство приостановило работу после вооруженного нападения в январе прошлого года, напоминает RT.

«В результате переговоров, проведенных между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран, с 15 июля... посольство Азербайджана в Иране возобновило свою деятельность по новому адресу», — указали в МИД.

Отмечается, что в Иран вернулись посол и нынешний персонал диппредставительства.

