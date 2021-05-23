В Госдуме прокомментировали слова Киева об условиях поставок воды в Крым
В Госдуме ответили на выдвинутые пресс-секретарем МИД Украины Олегом Николенко условия для восстановления поставок воды из Днепра в Крым, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Руслана Бальбека.
По его словам, Родину ни на что не меняют. «Деоккупации Крыма не будет, а значит, и демилитаризации тоже. Каждый останется при своём - мы с Россией, а они с водой, потому что Родину не меняют ни на что», - сказал депутат.
Он назвал «очередными бреднями» мнение Николенко о том, что российские военные потратили всю воду в Крыму.
Ранее Николенко сообщил, что «демилитаризация и деоккупация» Крыма – условия для восстановления поставок воды из Днепра в Крым.
Такой ответ представитель украинского МИД дал на выступление заместителя директора департамента информации и печати МИД России Ильи Тимохова на международной конференции «Черноморский вопрос в фокусе мировой политики».
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