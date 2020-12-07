В Германии призвали США отказаться от смертной казни

В Германии призвали власти США возобновить мораторий на смертную казнь в стране. С соответствующим заявлением выступила омбудсмен при правительстве Германии Бэрбель Кофлер, сообщает РИА Новости.

В частности, Кофлер выразила свое сожаление о пяти планируемых и восьми уже осуществлённых в последние месяцы казнях. По ее словам, смертная казнь в США является противоречием общемировым тенденциям.

Соответствующее заявление омбудсмена распространил МИД страны. ﻿В документе, в том числе, отмечается, что немецкие власти считают смертную казнь «жестокой бесчеловечной формой наказания при любых обстоятельствах».

В прошлом году администрация Трампа заявила о намерении возобновить смертную казнь во всех штатах, отмечает агентство.







