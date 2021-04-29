В доме и офисе бывшего адвоката Трампа прошли обыски

Правоохранительные органы США провели обыск в доме и офисе экс-адвоката бывшего президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани. Об этом сообщает телеканал CNN.

Сведения об обысках телеканалу предоставили адвокаты самого Джулиани. По данным CNN, у Джулиани забрали электронные носители информации.

Причиной для преследования могли стать контакты Джулиани с Украиной. По данным следствия, во время президентства Трампа Джулиани мог продвигать интересы украинской политической и предпринимательской элиты в администрации США.

Джулиани также являлся мэром Нью-Йорка. Адвокат многократно отвергал обвинения в лоббировании интересов других стран.

