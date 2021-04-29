В доме и офисе бывшего адвоката Трампа прошли обыски
Правоохранительные органы США провели обыск в доме и офисе экс-адвоката бывшего президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани. Об этом сообщает телеканал CNN.
Сведения об обысках телеканалу предоставили адвокаты самого Джулиани. По данным CNN, у Джулиани забрали электронные носители информации.
Причиной для преследования могли стать контакты Джулиани с Украиной. По данным следствия, во время президентства Трампа Джулиани мог продвигать интересы украинской политической и предпринимательской элиты в администрации США.
Джулиани также являлся мэром Нью-Йорка. Адвокат многократно отвергал обвинения в лоббировании интересов других стран.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+7 848 / сут.
Умерли
109 тыс.+387 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 420 / сут.
- В доме и офисе бывшего адвоката Трампа прошли обыски
- В Подмосковье заявили о подготовке коек на случай всплеска заболеваемости
- Первый самолет МЧС России с медпомощью прилетел в Индию
- Группе по Донбассу еще не удалось договориться о «пасхальном перемирии»
- МИД Судана не подтвердил данные об отказе правительства от российской базы
- СМИ: Судан приостановил действие соглашения с Россией о создании базы ВМФ
- ХК «Авангард» обошел ЦСКА и выиграл Кубок Гагарина
- Украина заблокировала предложения РФ о механизме предотвращения нарушений перемирия в Донбассе
- Центр Чумакова подал документы в ВОЗ на преквалификацию вакцины «КовиВак»
- Судебные приставы предложили собирать биометрию находившихся в розыске алиментщиков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru